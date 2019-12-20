國民黨籍立委徐志榮拚高票連任，繼推出礦泉水、面紙、鴨舌帽、旗幟、環保袋、飲料提袋等競選小物後，近日將於家戶拜訪時，發放第2波小物「Q版紅包袋」，向選民拜個早年。（徐志榮競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

民進黨籍立委候選人徐定禎的競選小物「香皂、面膜」設計有巧思，利用雙關語為選情加溫，選民反應熱烈，但目前尚無規畫推出第2波小物。（徐定禎競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

民進黨籍立委候選人徐定禎的競選小物「香皂、面膜」設計有巧思，利用雙關語為選情加溫，選民反應熱烈，但目前尚無規畫推出第2波小物。（徐定禎競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

無黨籍立委候選人温俊勇繼緊急加碼溼紙巾後，20日宣布推出第2波小物「汽車及機車安全帽車貼」，25日後開放選民自由索取，圖為溼紙巾。（巫靜婷攝）

無黨籍立委候選人温俊勇繼緊急加碼溼紙巾後，20日宣布推出第2波小物「汽車及機車安全帽車貼」，25日後開放選民自由索取，圖為車貼。（温俊勇競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

2020大選倒數21天，苗栗縣第二選區國民黨籍立委候選人徐志榮，配合農曆年將至，推出第2波競選小物「Q版人像紅包袋」，近期將於家戶拜訪時發送；民進黨籍立委候選人徐定禎則主打復刻造型香皂、面膜，競選小物送進婆媽的心坎裡；無黨籍立委參選人温俊勇則新推出車貼，詢問度高。

立委徐志榮拚連任，選舉小物充滿個人特色，除了推出傳統的礦泉水、面紙、鴨舌帽、旗幟、環保袋外，因應環保意識抬頭，推出印有黨徽及選舉口號的環保飲料提袋，吸引鐵粉爭相索取。競選團隊表示，選舉剛好都是過年前，所以每次都會做紅包袋向選民道賀，反應很好，這次準備10萬份紅包袋，將於家戶拜訪時發放。

徐定禎的競選小物包裝復古可愛，善用雙關語藏寓意，取名「台灣好浴皂」、「青春面膜」，競選團隊指出，就是希望讓台灣「洗心革面」，比起以前發溼紙巾、衛生紙，生活化小物使用頻率高，選在市場掃街時發放，更能達到宣傳效果，這次共準備3萬個香皂，已發出5成，而面膜受女性選民喜愛，準備3000份，目前也僅剩300份左右；尚無規畫推出第2波競選小物。

頭份市民代表會主席温俊勇投入山線立委選戰，主打「拋開藍綠、苗栗革新」口號，第1波競選小物推出15萬份Q版人像溼紙巾，於拜票時發送，選民索取熱烈，温俊勇緊急再加碼15萬份，20日宣布第2波競選小物「光復苗栗」車用貼紙，分為汽車及機車安全帽2款，各準備1000張、5000張，將在掃街過程隨機發放，並於25日頭份競選總部成立後，開放選民自由索取。

(中時 )