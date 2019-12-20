據新華社報導，美國《科學》雜誌19日公布了其評選的2019年十大科學突破，「事件視界望遠鏡」（EHT）計畫「拍攝」的首張黑洞照片當選頭號突破。

這張照片「主角」是室女座超巨橢圓星系M87中心的超大質量黑洞，由包括大陸天文學家在內的200多名科研人員歷時多年、從四大洲8個觀測點「捕獲」。這個黑洞距離地球近5500萬光年，它的質量是太陽的65億倍。

以往大家都聽過黑洞，卻沒人看過黑洞真實模樣。4月10日台北晚間9點，全球6城市同步直播，公布首張黑洞影像，讓世人大開眼界。由於中研院也是參與此項研究計畫的重要成員，台北亦能目睹此偉大的一刻。全球8個參與此計畫的觀測站中，中研院天文所參與3個觀測站，負責其中4個望遠鏡的建設與運轉。

據新華社報導，另外9個年度科學突破是：

青藏高原的古人類：大陸、德國等研究人員發現，在青藏高原一處洞穴內發現的人類下頜骨化石屬於丹尼索瓦人，表明早在16萬年前，這種早期智人已出現在青藏高原並適應了

那裡的高海拔環境。

谷歌宣稱成功演示「量子霸權」：谷歌稱一個由53個有效量子比特組成的處理器用約200秒完成傳統超級計算機約1萬年才能完成的任務，但業界對此存疑。

改善兒童營養不良：腸道微生物不夠成熟，導致營養不良的兒童在補充營養後仍難以恢復。研究發現，一種由鷹嘴豆、香蕉、大豆和花生粉組成的補充劑可改善腸道微生物。

「小行星撞地球」新證據：從墨西哥近海海底撞擊坑採集的岩石，「記錄」了6500萬年前小行星撞擊地球後的「糟糕一天」。

迄今探測的最遙遠太陽系天體：「新視野」號探測器拍下了「阿羅科斯」（曾用名「天涯海角」）的圖像，有望提供太陽系起源和演化的線索。

古生菌或為人類終極祖先：日本科學家在一種培育的古生菌中發現了此前被認為僅在真核生物中存在的基因，為研究人類的終極祖先提供線索。

囊性纖維化新藥獲批：美國食品藥物管理局（FDA）批准治療囊性纖維化的新藥Trikafta，但每年超過30萬美元的藥費令人生畏。

抗擊伊波拉病毒：兩種試驗性新藥可將伊波拉出血熱患者的存活率提升到大約70％，其中血液中病毒含量較低的患者存活率可提升到90％。

人工智慧（AI）在多角色遊戲中獲勝：人工智慧Pluribus在六人桌德州撲克比賽中擊敗多名世界頂尖選手，突破了人工智慧僅能在國際象棋等二人遊戲中戰勝人類的局限。

(中時 )