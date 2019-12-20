台灣白魚屬台灣特有種、珍貴稀有保育類野生魚類，目前主要棲息地在埔里鎮。（一新社區發展協會提供／張晉銘南投傳真）

林務局南投林區管理處日前在埔里鎮一新社區辦理「台灣白魚保育跨域平台會議」，總共有16個單位參加。（南投林區管理處提供／張晉銘南投傳真）

林務局南投林區管理處日前在埔里鎮一新社區辦理「台灣白魚保育跨域平台會議」，總共有16個單位參加，會中達成決議正式組成「台灣白魚保育跨域合作小組」，以解決台灣白魚保育、避難池管理、河川生態營造和河川兩岸棲地管理等議題。

南投林區管理處表示，參加會議的單位包含水土保持局、南投縣政府、埔里鎮公所、特有生物研究保育中心、NGO團體、專家學者和社區夥伴等共計16個，最終組成「台灣白魚保育跨域合作小組」，希望為環境保育盡一分心力。

南投林區管理處指出，台灣白魚又名為台灣副細鯽，屬台灣特有種、珍貴稀有保育類野生魚類，目前只剩下埔里鎮的樟湖坑溪、煙寮坑溪、台牛坑溪、水流東溪以及台中市的食水嵙溪等5條河川上游還能看見蹤影，其中3條溪流就在一新社區。

山田生態農場徐盛田說，社區居民從102年主動開始保育台灣白魚，他個人也無償提供900平方公尺作為避難池，並協助生態調查，很樂見公部門重視保育工作，盼未來能夠營造更好的里山環境。

處長李政賢表示，會議中達成共識，籌組「台灣白魚保育跨域合作小組」，未來將針對不同的議題，辦理各種大小平台會議，協助追蹤各項進度，並且邀請農糧單位加入，盼能共同實現里山倡議的理念，營造「生活-生態-生產」三生一體的永續發展。

(中時 )