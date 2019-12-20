一般認為夏季氣候炎熱、流汗多，人體需補充的水分應該比冬天多，不過營養師表示，冬季由於氣候非常乾燥，更需要補水，至於每天要喝多少水才夠？其實有公式可循，最簡單的方式就是體重(公斤)乘以30，大約就是一個人每日所需的喝水量。

人體有70%都是水分，補充足夠的水分，才能維持人體正常代謝，《元氣網》報導，美國馬里蘭州梅德斯塔蒙哥馬利醫療中心營養師鄺赤雅指出，冬季氣候非常乾燥，補充水分是第一要務。至於一般人每天要喝多少水才足夠？鄺赤雅指出，體重(公斤)乘以30，就是一個人每天的喝水量。例如，50公斤的人，每天至少要喝1500c.c.的水才夠。

鄺赤雅建議，從早晨起床開始到睡前，分次定量喝水，要喝足每日所需喝水量其實並不難。若怕久坐在位子上忘了喝水，可以把要喝的水量準備在手邊，一天內分次喝完；至於平常比較少喝水的人，可以在五天或一周內漸進式達成目標。若怕晚上喝水會夜尿，就盡量在白天喝足。

(中時電子報)