近期永康交流道因為施工卻導致交通大打結，招致民怨，市長黃偉哲聽到了！黃偉哲今日特別交待祕書長方進呈邀集各管線單位召開「道路施工避免車流壅塞檢討相關交通維持設置作業」會議，要求各施工單位上下班尖峰時間不得進行道路施工，以免影響交通阻塞，同時請交通局、工務局加強查察，並請警察局協助通報。

台南市開發較早，道路相對狹窄，尤其道路施工若未作好交維疏導措施，常會造成車流回堵。近期，因南區國民路(大同路至國民路270巷口)自來水汰換管線工程，以及永康區中正北路、永安路的台電配電管路工程施工，導致交通尖峰時間造成交通大打結，不少民眾紛紛怒向市府反應，造成大家困擾。

非常重視民眾感受的黃偉哲，為了確實避免類似情形發生，特別要求市府與相關施工單位今召開會議確實檢討交維措施改進方向，並做出7點決議：

1、請各工程單位，確實督導廠商施工依核定路權時間施工。

2、請工務局核准路權時間，註明7時至9時及17時至19時不同意施工，交通局審查交維計畫亦比照。

3、請交通局及工務局確實針對交維計畫查核要求，並請警察局協助通報，如違反規定請依規處分。

4、連續假日及春節，要求施工單位暫停道路挖掘。

5、如發現有交通壅塞時，請主辦機關及廠商適時因應，機動調整交維措施。

6、請妥善規畫替代道路，如無影響民眾住家安寧，考量是否採夜間施工。

7、請交通局利用交通智慧系統，有發現壅塞係因道路施工導致，請通知相關工程主辦機關或廠商立即改善或停工。

(中時 )