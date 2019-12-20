雲林縣政府結合老人福利與太陽光電，成立首家長青光電食堂。（張朝欣攝）

雲林縣政府結合老人福利與太陽光電，20日與3家太陽光電業者簽署「公益認養備忘錄」，在台西鄉成立首家長青光電食堂示範點，希望「雲林綠能上場」，藉由再生能源躉電自用，提供食堂節電及綠電收益、創造永續資源。

雲林縣政府以長青食堂為開端照顧縣內長輩，且雲林縣為全台太陽光電發電量前3名縣市，縣長張麗善因此與3家業者簽署「公益認養備忘錄」，20日由縣府建設處長李俊興、雲林縣議會副議長蘇俊豪、台西鄉長林芬瑩等人，在台西鄉溪頂社區主持雲林首家長青光電食堂啟用典禮。

張麗善表示，雲林縣目前太陽光電的裝置容量為935MW、發電量5.26億度，為全國第2名，未來的重點發展除了持續在農委會所畫定不利農業經營區域推動太陽光電建置外，也積極推動學校光電風雨球場、長青光電食堂等。

李俊興指出，為示範推廣「雲林綠能上場、長青光電食堂」計畫公益綠電認養，縣政府特別邀請長期投資雲林的韋能能源、雲豹能源科技、銓泰環能科技3家太陽光電業者，做為長青光電食堂計畫的領頭羊。

李俊興隨後與眾人在現場勘查未來太陽光電設置後的能源應用配套，預估總裝置容量約12千瓦，每年發電量達1萬6000度，可減少排碳量超過9000公斤，約相當於2500台冷氣1天的排碳量。

李俊興說，雲林縣政府大力促進企業與長青食堂媒合，縣長張麗善邀請在地企業加入綠電公益認養行列，除可完善企業社會責任，還可落實老人照顧，共同建構高齡友善的幸福城市。

(中時 )