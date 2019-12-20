台灣指數公司公布台灣上市500大報酬指數2019年第4次成分股定期審核結果，新增永冠（1589）等15檔，同時刪除廣華-KY（1338）等15檔。
上市500大報酬指數成分股納入名軒（1442）、永冠-KY、華電（1603）、凱美（2375）、美隆電（2477）、皇普（2528）、總太（3056）、建漢（3062）、大銀微系統（4576）、嘉彰（4942）、遠雄港（5607）、聚碩（6112）、晶碩（6491）、申豐（6582）、潤泰材（8463）等15檔個股。
另成分股刪除廣華-KY、程泰（1583）、東鹼（1708）、台揚（2314）、立隆電（2472）、雄獅（2731）、豐達科（3004）、（3130）一零四、全球傳動（4540）、聯德控股-KY（4912）、松翰（5471）、順天（5525）、關貿（6183）、美吉吉-KY（8466）、（8499）鼎炫-KY等15檔個股。
(工商 )
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