台灣指數公司公布「台灣指數公司特選高股息低波動指數」2019 年第2次成分股定期審核結果，新增台塑（1301）三寶等18檔個股，另刪除大統益（1232）等18檔個股。
特選高息低波指數新納入成分股包括：大成（1210）、台塑、南亞（1303）、台化（1326）、遠東新（1402）、永豐餘（1907）、裕日車（2227）、鴻準（2354）、技嘉（2376）、裕民（2606）、第一金（2892）、台灣大（3045）、神達（3706）、和碩（4938）、（5522）遠雄、群益證（6005）、啟碁（6285）、潤泰新（9945）等。
另成分股刪除大統益、南僑（1702）、大成鋼（2027）、國際中橡（2104）、南帝（2108）、中華（2204）、鴻海（2317）、英業達（2356）、台光電（2383）、慧洋-KY（2637）、京城銀（2809）、遠東銀（2845）、永豐金（2890）、聯詠（3034）、台勝科（3532）、智易（3596）、瑞儀（6176）、聯茂（6213）等18檔。
(工商 )
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