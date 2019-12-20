卓榮泰表示，尊重公路總局對於通車評估的專業性，總統也會全力配合。（王昱凱攝）

總統蔡英文上月1日視察蘇花改工程後，信心滿滿於臉書po文，表示明年1月5日將全線通車，豈料公路總局昨發公告指出通車延後1日，打臉蔡所言，同時引發眾人關注。民進黨主席卓榮泰昨至花蓮為黨內立委候選人蕭美琴站台時表示，尊重專業，蔡英文也會全力配合。

蔡英文日前於臉書表示，「給花蓮人安全回家的路，就是總統的事」，信誓旦旦保證蘇花改如期通車。但公路總局發出公告，指出通車將於1月6日在行政院副院長陳其邁主持下，於午間4時開通，令蔡英文臉超腫，引發各界關注。

卓榮泰昨至花蓮為蕭美琴輔選，針對蘇花改通車議題，卓表示，相信公路總局的安全與通車專業評估，且施工時程皆經過行政院審查通過，總統與大家都會尊重決議；至於是總統或副院長主持，都是代表政府對蘇花改的重視。

對於花蓮與總統選情。卓榮泰表示，戰略將以保住連任為第一優先，於元旦後展開全國大型造勢活動，這場戰是打給全世界看的，證明台灣有能力保衛主權能力，向香港看齊、贏得各國尊重。

(中時 )