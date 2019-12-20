高市府工務局與兩太陽能公會簽訂合作協議，宣示推動能源多樣化政策的用心與決心。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

為改善空污、促進綠能發展，高雄市政府2019年啟動連續四年的「創能經濟光電計畫」。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

為改善空污、促進綠能發展，高雄市政府2019年啟動「創能經濟光電計畫」，20日慶賀今年度綠能發電達標，頒發7件光電智慧建築標章、1件特別獎項。工務局也與二個太陽光電系統公會簽署合作備忘錄，宣示推動能源多樣化政策的用心與決心。

高雄市政府2019年啟動「創能經濟光電計畫」，預定四年內要設置500百萬瓦的發電量太陽能光電設施，相當於創造太陽光電上中下游產業500億的產值。工務局吳明昌局長表示，2019年度設置量已達125百萬瓦，超過該年度目標量110百萬瓦。

王啓川副祕書長強調，高雄氣候條件日照充足，是發展太陽能最佳的區域。高市積極發展太陽能光電設置與產業，一來節能減碳，二來改善空氣品質，三來能源永續轉型，四來引導新興產業發展。

本次頒發7件光電智慧建築標章，計有工廠類建築1例、公有建築類3例、農漁業設施類、水面光電設施類及學校建築類各1例。記者會上，工務局也與中華民國太陽光電發電系統商業同業公會及高雄市太陽能設備裝修職業工會簽訂合作協議。

記者會選在響應市府發展綠電規劃的可寧衛集團大樓，可寧衛公司除了現有的屋頂型及地面型太陽光電系統外，今年更於兩座已封閉掩埋場頂面區設置3.96百萬瓦地面型太陽光電系統，每年提供超過500萬度電，降低缺電危機，也讓環境壓力得到舒緩。

(中時 )