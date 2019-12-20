全國語文競賽於11月落幕，南投子弟獲得特優獎項有22位、優等43位和甲等9位，表現相當出色，縣政府於20日在魚池鄉經典大飯店辦理頒獎典禮，其中特優得獎者獲頒5000元獎勵金，同時感謝指導老師的辛苦付出與學生的辛勤努力，共同為南投縣爭光！

縣府指出，全國語文競賽分為國語、閩南語、客家語及原住民族語等4種語言，以及國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會5個組別，演說、朗讀、作文、寫字及字音字形等5五競賽項目，共計139個各類獎項。

今年全國共有1880位好手參賽，南投縣代表隊共80人參賽，最後獲得特優獎項共22位、優等43位和甲等9位，表現十分耀眼！

縣府於20日辦理頒獎典禮，感謝師生齊心努力，讓南投縣在競賽舞台大放異彩，會中同時辦理經驗交流分享，讓學生們收穫良多。

教育處指出，當初為了爭取好成績，教育處長陸正威和社教科長陳秋雅共同經營和規劃，特別在賽前一個月聘請語文領域指導老師，為學生集訓指導與加強。

值得一提的是，全國語文競賽明年將在南投縣辦理，教育處長陸正威表示，屆時將用「好山好水好風情，群山環抱悅心情」，歡迎各位的到來。

(中時 )