台26線尖山灣是賞夕陽絕佳點，吸引不少遊客佇足，而近日「她更美了」，公路總局楓港工務段請在地藝術家楊宗勳廢物利用鐵條、漂流物創作裝置藝術美化環境，還闢設停車格讓大家安心賞美景。（謝佳潾攝）

台26線尖山灣是賞夕陽絕佳點，吸引不少遊客佇足，而近日「她更美了」，公路總局楓港工務段請在地藝術家楊宗勳廢物利用鐵條、漂流物創作裝置藝術美化環境，還闢設停車格讓大家安心賞美景。（謝佳潾攝）

有人形容，台26線是條串起山與海的翠鍊，沿途風光明媚、美不勝收，當中尖山灣段更是賞夕陽絕佳點，吸引不少遊客佇足，而近日「她更美了」，公路總局楓港工務段不僅請在地藝術家楊宗勳廢物利用鐵條、漂流物創作裝置藝術美化環境，還闢設停車格讓大家安心賞美景。

「她絕對值得更美！」楓港工務段長鍾漢賢指出，台26線依山傍海美到令人窒息，不僅每個路段各有各的美，妝點後還質感倍增，如港仔至旭海段在妝扮後，猶如從美麗村姑變成夢幻少女、還獲台灣景觀大賞肯定，相信竹坑往車城方向的尖山灣段也可以。

為讓尖山灣段提升氣質，鍾漢賢依循成功經驗，請來楊宗勳就地取材創作裝置藝術，而因恰巧遇上車城新街橋改建，楊宗勳不僅用漂流木還拿改建工程留下的鐵條創作出3座心型裝置藝術，當中有座已完成並命名為「鐵石心腸」。

鍾漢賢說，鐵石心腸乍聽之下有點嚇人，但經文史工作者念吉成形容後，其實很有文化內涵，他說從恆春民謠可得知，早年恆春人若無鐵石心腸，是離不開故鄉與親人出外打拼，雖傷感但也是最真實的感情流露，而對比今日，更是許多遊子的心聲。

裝置藝術搭建後，果真吸引更多遊客朝聖尖山灣，幸有同時闢設停車格，停車亂象少很多，但垃圾沒減過，工務段人員指出，近日巡視時發現很多菸蒂等垃圾，呼籲大家「愛她就不要黑她」，請務必隨手帶走垃圾。

(中時 )