人民幣兌美元即期匯率（CNY）20日早盤低開6個基點，全日波動不大，收報7.0115，較上個交易日4時30分收盤價貶36個基點，連貶兩個交易日。離岸人民幣兌美元（CNH）偏軟，曾回到7.01水準，截至20日下午4時許，貶95個基點，報7.0085。

香港經濟通通訊社20日報導，市場人士分析，近期中美經貿緊張關係趨於緩和，中國大陸繼續釋放善意，但年關將近購匯需求仍不少，在協議簽署前人民幣很難有方向。此外，近幾日美匯小幅反彈，部分影響市場人氣，如果美匯延續強勢，預期人民幣繼續承壓。

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