人民幣兌美元即期收貶36個基點 17:592019/12/20 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元即期匯率（CNY）20日早盤低開6個基點，全日波動不大，收報7.0115，較上個交易日4時30分收盤價貶36個基點，連貶兩個交易日。離岸人民幣兌美元（CNH）偏軟，曾回到7.01水準，截至20日下午4時許，貶95個基點，報7.0085。 香港經濟通通訊社20日報導，市場人士分析，近期中美經貿緊張關係趨於緩和，中國大陸繼續釋放善意，但年關將近購匯需求仍不少，在協議簽署前人民幣很難有方向。此外，近幾日美匯小幅反彈，部分影響市場人氣，如果美匯延續強勢，預期人民幣繼續承壓。 (工商 ) #人民幣 #基點 #美元 #市場 #交易 也許您會感興趣 推薦閱讀 11月散戶持人民幣 今年新低 04:102019/12/17 金融．稅務 人民幣在岸價小跌3個基點 17:262019/12/17 財經 新北市府為活絡傳統市場 推出「市場快閃計畫」 22:122019/12/17 生活 明年固定收益 貝萊德看好新興市場債、高收益債 12:122019/12/18 財經 許璋瑤：台股總市值上周衝破40兆元 13:102019/12/18 財經 開放槓桿交易商可與一般自然人客戶承作連結黃金或原油之差價契約 17:332019/12/18 財經 人民幣中間價貶56個基點 10:412019/12/19 財經 元大新興債ETF傘型基金12/18~12/20展開募集 14:412019/12/19 財經 人民幣在岸價 收貶83個基點 18:302019/12/19 財經 證交所及櫃買中心12／23合辦逐筆交易聖誕快閃 12:492019/12/20 財經 財經熱門新聞 都是344害的？台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 財經 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 追高散戶全中招？ 外資「養套殺」台積電手法曝光 - 財經 台商回流係金A？謝金河：實際走訪很吃驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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