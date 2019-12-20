證交所統計，本周集中交易市場總成交金額為7,593.97億元，創下近77周來最大量，今年來平均成交值也站上1,200億元以上，達1,203.94億元。

證交所指出，本周集中交易市場總成交金額為7,593.97億元，全體上市股票成交金額為7,147.11億元，股票成交量週轉率為1.82％，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：半導體類2,348.99億元，占全體上市股票交易金額32.87％；電子零組件類1,060.88億元，占全體上市股票交易金額14.84％；光電類1,056.48億元，占全體上市股票交易金額14.78％。

成交量周轉率前三名產業為：光電類6.73％、電子零組件類4.82％、半導體類3.47%。

累計今年年初開盤迄12月20日止共235個交易日，集中市場總成交金額為28兆2,925.36億元，市場日平均成交金額為1,203.94億元，股票成交量週轉率為71.13％，股票日平均成交量週轉率為0.3％。

此外，截至20日止，全體上市公司市場總值為36兆2,959.14億元，較上周五市值36兆1,830.97億元增加1,128.17億元，增幅約為0.31％。

(工商 )