迎接金鼠年的到來，源自台灣的甜點品牌「微熱山丘」以「回家」為發想主題，推出「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」、「鳳梨酥烏龍茶禮盒」及經典的「鳳梨酥禮盒」等一系列2020新年限定包裝禮盒搶市！微熱山丘新年限定包裝與台灣新銳插畫家Damee Wu合作，以溫暖童趣的筆觸勾勒春節團圓、張燈結綵的喜慶景象，巧妙地將福氣小鼠融入設計，傳遞真摯飽滿的新年祝福。

微熱山丘表示，即日起，「2020新年限定包裝禮盒」將與新年限定新品「平安旺來禮盒」，同步在微熱山丘全台實體通路、官方網站正式上市，以暖心美點佐好茶，牽起歲末回家團聚的真心情誼。

隨著春節的腳步到來，微熱山丘2020新年限定包裝禮盒與台灣新銳插畫家Damee Wu合作，有感於華人社會為保守、含蓄的情感表達，更因繁忙的生活步調而較少能及時關心家人，因此新年插畫以「回家」作為發想主題，以插畫家感性溫柔的畫風繪出「久違相聚，回家過年」的溫暖。

微熱山丘表示，禮盒包裝以質樸的原色為基底，點綴喜洋洋的暖紅色，童趣的筆觸勾勒農曆年節的家常畫面，呈現平凡而幸福的暖心氛圍；經典的布提袋巧妙融入「鼠年迎春」的熱鬧氣氛，福氣小鼠圍繞大紅燈籠，正是春節張燈結綵的喜慶景象；布提袋與禮盒印有「春」字，象徵「春到」意涵，讓限定包裝禮盒盛著迎春的美意，獻上豐厚的新年祝福。

微熱山丘新年限定包裝禮盒共有三款-「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」、「鳳梨酥烏龍茶禮盒」及「鳳梨酥禮盒」可供選擇。

其中，經典的「鳳梨酥禮盒」是擁有近50年糕餅功力的老師傅的返璞歸真之作。使用八卦山紅土孕育出的鳳梨果實，熬製成酸甜的鳳梨醬，將燦爛的陽光、土地的滋味封存在一顆質樸、方正的鳳梨酥中，每一口都能嚐到微熱山丘對真實美味的堅持。

此外，「鳳梨酥烏龍茶禮盒」內含鳳梨酥與耳掛式烏龍茶包，展現絕佳的台灣茶食體驗。該禮盒精選南投在地農家以自然農法栽種的「松柏嶺烏龍茶」，香氣清揚濃烈具花香味，茶湯呈金黃琥珀色，口感溫潤飽滿，餘韻回甘。茶包採日本專利掛耳式設計，不僅茶葉能完全舒展，完整釋放茶葉原味。只要以馬克杯沖泡，加入沸水200CC靜置4至6分鐘，便能輕鬆啜飲台灣茶的美好。

還有一款令人愛不釋手的「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」，以老少咸宜的蜜豐糖脆蛋糕與經典鳳梨酥相互烘托，是同時能品嚐鳳梨酸甜、蜜香與蔗香的三重美味。蜜豐糖脆蛋糕選用甘蔗原萃及純真蜂蜜，經過長時間的低溫慢火烘焙，烤出酥脆厚實的口感及平凡質樸的美味，甜而不膩的組合，為送禮者傳遞真摯甜蜜的心意。

(工商 )