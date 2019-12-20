同屬美好人生協會成員的日本大金空調台灣總代理和泰興業董事長蘇一仲、引進香港米其林一星港點專門店添好運的和億生活集團執行長蘇嬉瑩，20日共同宣布強強聯手，異業結盟，推「吃米其林送大金」促銷活動，聖誕節起為期三個多月，月月抽15台大金空氣清淨機。

和億生活餐飲集團指出，12月25日至2020年3月31日，消費者只要在和億生活餐飲集團代理的香港米其林一星港點「添好運」全台各分店消費多人以上套餐、新加坡米其林一星小販「了凡油雞飯麵」及東京米其林一星拉麵「Tsuta蔦」消費金額499元以上，每月抽市價11,800元的大金空氣清淨機，總計15台。

和億生活餐飲集團從今年起開始採用和泰興業代理的大金商用空調設備，雙方有合作關係。和泰興業董事長蘇一仲表示，他與蘇嬉瑩兩人同屬美好人生協會會員，本來就相識，和億生活餐飲集團引進都是米其林一星餐飲品牌，大金也需要有星級餐飲幫襯，可說是「用大金，添好運」或「添好運，賺大金」。

蘇一仲表示，和泰興業過去都是與關係企業和泰汽車異業結盟，買車送大金空氣清淨機，這次會跨行跨領域與餐飲業合作，主要是考量大家愈來愈重視PM 2.5問題，好運也要好空氣及好健康。和泰興業明年營運不只是銷售大金家用及商用空調，也要加強空氣清淨機販售。

(工商 )