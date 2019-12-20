為擴充產能，滿足客戶需求，儒鴻(1476)20日公告，將以約新台幣7.55億元，在印尼取得PT KAWASAN INDUSTRI KENDAL24.3萬平方公尺的30年土地使用權，做為印尼新廠用地；儒鴻指出，未來三年將分三階段在印 尼啟動建廠計畫，包括兩個階段的成衣擴產，每階段各60條線；第三階段則為織布擴產，月產能為100萬公斤，預期2020年部分產能就可貢獻營收。

中美貿易戰的衝擊，縮減供應商、集中採購是已是全球品牌廠未來下單的趨勢，儒鴻因此受惠，以手中訂單量來看，前十大品牌客戶中，第一大客戶明年占業績比重會提升到15％左右。

儒鴻指出，以手上掌握訂單來看，明年每月要增加的產能，必須要透過調高越南工廠薪資解決缺工問題，並增加外包工廠趕工來消化訂單，才能滿足客戶需求。

品牌客戶的需求仍持續成長，因此，除越南廠產能的增加，儒鴻考慮越南土地、人工成本已高，加上印尼的紡纖供應鏈也漸形成，因此在印尼購地建新廠、增加新產能，以應付、滿足全球品牌客戶及新客戶訂單量的增加。

(工商 )