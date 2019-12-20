台南市工商投資策進會2020年度原編列2000萬元預算，遭市議會刪到只剩1000元，不只面臨發不出薪水，近日更有媒體接獲投訴，指台南市工策會代理總幹事黃國照12月中旬，以「市長好做事」為由，要求全員遞辭呈，如果預算過了，有些人復職，有些人就離職，不過，台南市長黃偉哲表示，這與市府無關也非市府本意，若有人不願離職，也不能強迫。

針對工策會預算案，市議會決議30天內，市府可提覆議，市議會收到市府請求，依法7天內召開會議、3天內決議。黃偉哲表示，目前市議會還未將會議結論正式函送，因此還不能提覆議，他說，自他上任後，工策會已實施精簡人事，從28人縮減到剩20人，後續將持續與議會努力溝通。

外傳代理總幹事要大家寫自願離職書，工策會員工表示，長官只是告知仍努力協商中，提醒大家要有心理準備，間接回應無此傳言。黃偉哲則直言，所謂自願離職書也可以不寫，這和市府無關，也不是市府本意，如有人自願離職，給予尊重，但不能有強迫情形。

(中時 )