隨著大選逼近，地下賭盤也趨熱絡，北市警方日前破獲今年首宗總統大選賭盤案，新北市23歲劉姓男子透過通訊軟體創設群組，拉友人加入下注總統賭盤，劉開出蔡英文勝韓國瑜30萬票，PK盤1賠1，兩個月來收注百萬餘元，檢警經循線追查，18日拘提劉到案，依選罷法、賭博罪移送新北地檢署偵辦。

近日有多家媒體民調，都顯示蔡大幅領先韓，韓陣營後來出招，要支持者接獲詢問時選蔡，出招打亂民調，但真實的賭盤卻呈現雙方差距極小，據檢警情資指出，盤口一般都落在蔡讓30至50萬票之間，此次查獲的案件也相差無幾。

警方調查，劉男透過LINE創立群組開設賭盤，賠率就是蔡勝韓30萬，最少押1000元，1賠1，兩個月來已有30多人加入、下注，劉為炒熱氣氛，還會要友人假投注5萬、10萬，營造賭盤熱度。

警方經循線追查，18日前往新北市拘提劉男，查扣作案用手機、賭客匯款用的銀行存褶、提款卡，劉坦承想趁大選熱潮小賺一筆，背後沒有金主，警訊後被依違反選罷法、賭博等罪移送新北地檢署偵辦。

(中時 )