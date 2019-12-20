《台灣金頌》第二季主題為「我的不老歌單」，邀請到黃西田、張艾莉，以及由點點(利得彙)和沈志方所組成的慢慢說樂團。黃西田分享一件小時候因為身材所發生的趣事，小時候因為愛唱歌， 16歲就開始一邊當學徒、一邊參加歌唱比賽，某次報名參加比賽去現場排隊卻差點被警衛趕走，表示這裡是成人組所以不讓他參加，「幸好當時主辦的電台剛好主持人是我同鄉朋友，才讓我有機會進去唱。」

黃西田(左起)、張艾莉從小歌唱比賽經驗豐富。（公視提供）

張艾莉從10歲就開始參加歌唱比賽，因為爸爸、叔叔都很愛唱歌，從小耳濡目染的狀況下，就算還看不懂卡拉OK的字幕，都還有辦法跟著演唱，因此被稱為「人體點唱機」，沒想到黃西田點一首〈江湖小飛龍〉，卻馬上被考倒，表示自己只聽過〈飛龍在天〉，她提及家中最支持她音樂夢想的人就是阿嬤，每次比賽前會特地塞錢給她當治裝費買衣服，阿嬤曾說：「不管你遇到甚麼困難，或是在外面遇到不順心的事，無論如何阿嬤永遠挺你！」讓眾人聽了都相當感動。

慢慢說志方吵架升key害點點破音。（公視提供）

情侶組合慢慢說樂團分享心目中的不老歌單，現場演唱結合客、台語的歌曲〈細妹按靚〉，被問到兩人平時相處狀況，點點分享平時如果吵架，志方還在生氣時，就會趁演奏時偷偷升key，害她破音出糗，這種報復方式讓浩子忍不住大笑，直說這招真的很卑鄙。

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