中信兄弟公布明年球季新職務，林威助續任二軍總教練，雖然先前有傳聞其他球隊如樂天、富邦等有向他接觸，不過林威助特地闢謠，表示沒有球團接觸，且沒有轉隊的打算。

林威助表示自從卸下球員身分後，轉任二軍總教練期間，與球員磨合是比較辛苦的部分，接下來基本的禮貌、尊重會希望球員貫徹在練習中。

談到前陣子外傳中信兄弟總教練人選再丘昌榮與林威助之間做抉擇，林威助則說，「有看到報導，一半覺得高興，看到外界給我的評價不錯，感到開心，不過沒有轉隊打算。」

林威助說自從日本回到台灣後，就是待在中信兄弟，同時也有受到董事長（辜仲諒）的影響，希望有機會繼續留在這，且當了二軍總教練2年，看到球員進步非常有成就感。「沒有想到要轉隊，也沒有球隊接觸。」

至於明年林威助將定給球員兩大目標，其一為會給二軍的即戰力選手壓力，希望他們能成為一軍的後備軍，並加強板凳深度。其二為希望需養成的球員不要太急躁，給這些球員一、兩年時間後，培養他們成為未來一軍五到十年的主力球員。

(中時 )