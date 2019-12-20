經濟部統計處今天公布11月外銷訂單，金額445億美元，年減6.6％，比預期來的慘，成長率拉出苦情13黑。主要是接單大哥「資通訊產品」受新手機不夠熱銷拖累，好訊息是傳產的機械業減幅是1年1個月來首度低於雙位數，呈好轉跡象。

因為11月表現不佳，過去幾個月一直高唱12月有機會轉正的經濟部，這次也一改樂觀，預測改為年減1.3％到年增1％區間，讓外銷訂單不排除拉出連14黑可能。統計處黃于玲解釋，下修12月，是因為11月降幅「超乎預期」。但如果電子產品表現更好，傳統貨品止跌，仍有機會拚轉正。

外銷訂單從去年11月開始年增率呈現負數，原本經濟部預測今年11月最高減幅是3.5％，結果卻多出快1倍。黃于玲以三個因素來解釋，一是去年國際品牌新智慧手機上市較晚，比較基期高。二是今年產品上市價格偏低，手機熱銷也沒有延續到11月份。三是筆電、平板電腦受美中貿易戰影響，廠商提前拉貨，使本月接單減少。

這個影響顯現在資通訊產品上，上月接單149.9億，比去年同月大跌8.1％，是 9個月來最慘。整個七大接單類別，除電子產品年增2.2％外，其餘盡墨。

比較好的訊息是，今年成長率全見黑的傳統產品，11月倒是呈現減幅收斂情況，像是機械產品年減9.3％，是1年1個月來首次減幅未超過雙位數。化學品減18.7％，也比前幾個月好一些。黃于玲說，機械業止穩，是因美中情勢緩解。

對唯一模範生的電子產品，黃于玲給的原因是5G需求布建，此帶動晶圓代工、IC設計、印刷電路板成長，讓電子類產品需求比預期來的強，她認為「應該還會持續下去」。

雖然下單地區，像是美國金額年減4％、歐洲由正轉負13.5％，都顯惡化，但是我們出口重鎮大陸，這次接單減幅僅剩1.2％，表現卻算是今年最好。黃解釋是大陸5G布建挹注，還有機械產品接單增加。工具機方面也受惠大陸11月出口正成長。

面對美中貿易談判第一階段達成共識影響，黃于玲給予肯定，因為訂單跟全球經濟有關，這對全球經濟是好的，樂見此結果。

(中時 )