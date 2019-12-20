「我們的生活就像被丟到洗衣機裡的衣服一般，被擰在一起。」長期以生活物品為創作主軸，新銳藝術家賈茜茹今年於北師美術館「作夢計畫」，以最初200至300字在自助洗衣店的觀察記錄為腳本，發展出結合裝置、音樂、舞蹈的《「這是一個在自助洗衣店的故事」》，期望讓觀眾看展時如同走入電影場景。

北師美術館館長林曼麗表示，「作夢計畫」希望提供給台灣年輕藝術家舞台，繼2015年第一屆選出舞蹈家葉名樺與導演陳彥斌後，更可看出當代藝術的創作分類已不似以往，打破侷限，而兩人的作品《一個人的美術館-寂靜敲門》與《嗨歌三百首masingkiay》，前者獲2017年第16屆台新藝術獎提名；後者今年更受邀前往龐畢度國家藝術文化中心大都會雙年展，今年入選的賈茜茹作品，亦是「無法解釋疆域的作品」。

賈茜茹曾獲2012年高雄獎首獎、2017年入選台南新藝獎、2018年亦曾入選台北美術獎。她的作品多以生活物品為主題如頭髮、衣服等「大家都認識，以為已經很知道」的東西，她期望能發展出不同的思考與想像。

此次賈茜茹以衣服作為連結人與人關係的敘事脈絡，並以去年於墨爾本駐村時在自助洗衣店所感受的電影感錯置為發想，邀集劇場設計師董育廷、電子音樂創作者陳書煌、編舞者田孝慈與舞者楊雅鈞共同創作，讓每位參與的藝術家都發展出自己的文本，並分別運用舞蹈、影像、裝置，彷彿把電影場景放入美術館，又因為有的文本把自己當成了自助洗衣機，有的文本是愛情故事，有的則是懸疑驚悚，因此她笑稱最後呈現的這場「電影」，是一個懸疑驚悚的愛情故事。

賈茜茹將北師美術館的3層樓空間，置入了衣服雕塑、影像、舞蹈演出等作品，希望讓觀眾踏入美術館時，有種遊走於真實記憶與想像之間，像走入電影裡看電影的錯置感。且由於北師美術館有著極大的落地玻璃與館外景觀連結互動，對她而言與一般封閉的美術館有著截然不同的身體感，正符合「體驗很當代」的作品。

(旺報 )