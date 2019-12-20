國民黨立委候選人黃昭順最近文宣主張恢復特偵組，遭民進黨立委候選人劉世芳質疑曾痛批特偵組是「東廠」、「白色恐怖」的黃昭順支持東廠復辟，毫無誠信；對此，黃昭順反擊說，每一段時間有不同考量，這幾年民進黨做得太過份，有許多弊案難道不該查嗎？

國民黨總統候選人韓國瑜日前於政見發表會宣示選上後恢復特偵組查弊，無獨有偶，立委黃昭順在最近出爐的文宣，也主張恢復特偵組；對此，立法委員劉世芳20日邀請前行政院長游錫堃 、高雄市議員李柏毅等人召開記者會，痛批黃昭順根本是昨是今非，毫無誠信，更質問黃，「你是忘記了，還是害怕想起來？」。

劉世芳呼籲黃昭順，不能因為現在的老闆是韓國瑜，就昨非今是，應該說清楚講明白，當個始終如一有誠信的政治人物。

對此，黃昭順也質疑劉世芳「是忘記了，還是害怕想起來」？黃昭順強調，每一段時間有不一樣的考量，「我們看到這幾年，民進黨做的太過份，所以我們希望能夠恢復特偵組」。

黃昭順說，包括慶富詐貸案、劉世芳時任行政院秘書長期間捲入龍潭購地弊案、民進黨執政，高雄負債3000億元，留下2600多位臨時人員，這些不該查嗎？真不知道劉世芳是忘記了，還是害怕想起來？

(中時 )