高雄市彌陀區的壽齡國小校舍使用超過30年，耐震係數不良急需改建，在立委邱志偉爭取教育部預算，歷經2年的設計及招標，終於舉辦校舍拆除及新建工程動土奠基典禮；邱志偉強調，雖然壽齡國小學生不多，但仍應享有相同的受教權益，很開心校舍終於展開重建。

除了新校舍外，邱志偉還為壽齡國小爭取新設4台冷氣機，讓學生集會時不再汗流浹背；壽齡國小校長方朝郁指出，校舍改建及冷氣機對學校都非常重要，硬體升級後能讓學生上課及集會更舒適，也能拉近學生受教權的城鄉差距。

壽齡國小新建校舍主體建築為一棟一層樓、三棟兩層樓的建築，總共有19間教室，預計2021年6月完工，屆時全校123位學生就能有嶄新的校舍可以使用。

方朝郁指出，1952年學校在張壽齡先生捐地興學才得以成立，這次校舍改建「壽齡公」的後代還響應捐款，涓滴細流匯集成巨大愛心，也充實學生的學習空間，另外建築師為學校精心設計，將社區濱海地區的文史特色融入新建校舍空間設計，完工後勢必讓人眼睛一亮。

邱志偉指出，學生受教權不應因學校學生數少而有不同，壽齡國小規模較小，但校舍急需改建仍需要經費支持，很開心在教育部及高雄市政府協助下，讓學生引頸期盼的改建工程終於開工。

(中時 )