三星（Samsung）第一代可摺疊螢幕手機Galaxy Fold還沒玩過，已經著手醞釀第二代？三星在10月底開發者大會中，曾經讓疑似第二代可折疊螢幕手機的影片亮相。如今，這款手機可能已經在開發中，讓不少粉絲更為期待！

陸媒報導，微博大V（經過個人認證、擁有大量粉絲）王奔宏在19日突然在個人微博上秀出了不知名的縱向折疊螢幕手機，因為構造上明顯跟已上市的三星Galaxy Fold、華為Mate X不同，因此被認為是全新機種。更類似於先前摩托羅拉發表的razr折疊螢幕手機。而從外觀上來看，很可能就是先前三星在開發者大會中曝光過的心機！

微博大V王奔宏分享的新款折疊手機照片，疑似三星第二款可折疊螢幕手機。（摘自快科技）

微博大V王奔宏分享的新款折疊手機照片，目前已從微博撤下，真實性令人好奇。（摘自快科技）

從曝光的照片來看，這一款手機展開後跟當前常見的智慧型手機大小類似，但是可以從中折疊，讓手機變得更小，更易攜帶。正面螢幕頂端採用類似三星Galaxy Note 10的Infinity-O（Ｏ極限全螢幕）的設計，有一螢幕開孔在頂端正中央。折疊後有一個小型螢幕可顯示時間、電量、通知，此外也可看見搭配雙攝（兩顆主鏡頭）以及閃光燈。目前關於這一款手機的具體規格，還不明朗。但市場傳出，有機會跟Galaxy S11系列一同在2020年2月份發表。傳聞價格比Galaxy Fold更低（1980美元），更為親民。

歷經了一番風波後，三星今年2月初發表，九月初在各市場陸續上市的可摺疊螢幕手機Galaxy Fold，原本計劃在台上市，但歷經四月份的名人體驗品質瑕疵後，取消了在台上市計畫。不過如今Galaxy Fold已經確定捲土重來，很有機會在年底前登台銷售，而確切資訊預計最快在下週正式對外公布。台灣消費者也有機會體驗可折疊螢幕手機的魅力（目前華為Mate X僅在中國大陸銷售，還沒有公佈在其他市場推出的計畫）。

(中時電子報)