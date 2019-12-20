尹立強調，卡車上面載運的是遊行道具，非真實連署書，卡車明天下午將加入遊行陣營。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

(19:07更新內文) 挺韓、罷韓遊行21日即將拚場，遊行前夕雙方話題不斷。高市一心路旁的大客車停車格、下午竟出現一輛滿載「連署書」的卡車，還貼上大型封條。「Wecare台灣大遊行」主辦單位表示，這是他們租用的卡車，上面載運的是遊行道具，非真實連署書，卡車明天下午將加入遊行陣營。

Wecare高雄也在臉書粉絲專頁上同步貼出訊息，但卡車提前曝光，引發不少網友關注。有人擔心要小心保護、不要讓人放火燒掉或破壞，也有網友質疑真假。

主辦單位表示，這只是遊行的行動裝置藝術，名為「連署書拖拉庫花車」，裡面裝的不是民眾簽署過的連署書，而是象徵性的封存紙箱道具，真正的連署書都有妥善保存。

為避免卡車遭破壞，主辦單位今天也派專人在現場維護，確保卡車明天下午能順利加入遊行。卡車將於遊行隊伍中段串場，一路陪群眾經至終點。

罷韓遊行發起人尹立強調，一整卡車的連署書，象徵高雄人罷免韓國瑜的決心，卡車明日下午將隨遊行隊伍緩緩前行。目前罷韓連署書已經累積超過三十萬份，26日將送進中選會，正式啟動罷免高雄市長韓國瑜的程序。

(中時 )