桃園縣陳男5歲後就跟著父親一家搬至桃園生活，父親1994年過世後他就與養母相依為命，前年收到彰化縣政府公函才知生母失能，要他補繳安置費；他先後提起訴願、行政訴訟，申請減輕或免除扶養義務，彰化地院依《身心障礙者權益保障法》，判決陳男仍需分攤給付12萬餘元的安置費用。

根據判決書，62歲廖婦罹患慢性精神障礙，2016年1月27日意外昏倒，送醫發現創傷性硬腦膜下出血緊急手術後，失去自理、溝通能力，而被社會處緊急安置在機構，並發文通知其江姓姐弟及陳男3名子女，出面討論失能廖婦後續安養問題，陳男遲遲未有回應。

廖婦術後自2月21日至11月6日都住在縣府安置的護理之家，直到長女出面將母親轉至其他機構入住，期間產生12萬餘元安置費，彰化縣政府要求3名子女限期內共同分攤完成補繳。

陳男主張，自己5歲前雖與廖女同住，但5歲後生父認領，就一直住在桃園，父親也另組家庭，父親過世25年來他由養母扶養長大，一直不知道廖婦的情況，且生母30多年來亦未負起扶養義務，「這30幾年都沒看過她，我5歲被遺棄現在有心理障礙」，拒絕繳付；同時向彰化地院聲請裁定減輕或免除對廖婦的扶養義務，彰化地院去年底裁定確定，將陳男扶養義務減輕為每月3千元。

審理法官認為，陳男扶養義務去年底才依法減輕、不能溯及既往，因此陳男5歲就被生母遺棄之語縱然屬實，但審酌廖婦失能後已可預期需長期照顧，加上去年底又因中風致右側偏癱，需仰賴氣切管，已成為「無自救力之人」，依據現行《身保法》，陳男仍須負起撫養責任，駁回陳男之訴，全案仍可上訴。

(中時 )