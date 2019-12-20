陳璽安 （右）、保養直播天后Betty Hsu（中）為韓系護膚SPA沙龍開幕剪綵。（豐宸秀極整合行銷提供）

男星陳璽安今天（12月20日）擔任美妝護膚品牌沙龍一日店長，向韓國頂級保養直播天后Betty Hsu請教保養之道，Betty Hsu還送他一組價值破萬元的頂級保養品，讓他好好保養肌膚，為2020年2月開拍的新戲做好準備。

陳璽安表示，是在入行，接觸拍攝工作之後，才開始使用化妝品，沒有工作時，如果要出門，頂多擦CC霜防曬，遮一下因為沒睡飽而產生的黑眼圈或略顯黯沉的肌膚，也沒有特別保養，頂多就是洗完臉搽化妝水、乳液。

沒有化妝的習慣，被封為「韓系花美男」的陳璽安也不愛臉上有太多色彩，他笑說，有次搽了有顏色護唇膏出門，整天覺得唇色太紅，一路上被人盯，實在不太舒服，此後就只用無色護唇膏避色雙唇太乾。

陳璽安也不諱言，現在拍戲或拍電影使用的攝影器材越來越先進，4K高畫質已成常態，而且有些導演喜歡演員素顏拍戲，符合劇情及角色設定，演員臉部肌膚狀況無所遁形。

對他來說，並不在意鏡頭中的臉有瑕疵或毛孔粗大，但擔心觀眾不喜歡，所以也會開始試著保養。

從韓系美妝護膚品網購、開直播帶貨到開設實體沙龍店面，Betty Hsu有豐富的保養經驗，她檢視陳璽安的肌膚後，表示他膚質好，但因長期拍戲化妝讓臉色變差，建議他勤保養，臉部肌膚提高2個色階、縮少毛孔，會更利於鏡頭捕捉。

說到興起時，Betty Hsu乾脆送了一組上萬元的OHUI保養品給陳璽安，並貼心標上數字，教陳璽安保養步驟。

(旺報 )