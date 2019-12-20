《綜藝3國智》最新一集，邀請楊繡惠和馬國賢來到節目中，近日時序入冬，節目趁勢推出「冰雪奇怨2.0挑戰賽」，才剛開錄就引來主持群抱怨，在這麼冷的天還要錄影。節目推出的遊戲圍繞在當集主題，在一陣天寒地凍之中限時1分鐘將冰塊放在頭頂的盤子，運送至指定地點，重量還需達到一定標準才能過關，光是用看的就覺得冷到不行，輪到納豆挑戰時，他看著冷冰冰的冰塊，才伸手拿取冰塊手指就已經凍成紫色，臉部表情僵硬，明顯已經「寒氣攻心」。即便如此納豆也沒忘了要抱怨：「超冷的好不好，每次都等到天氣這麼冷才錄！」，王少偉也表示：「氣象說今天降了5度，還要我們玩這些！」

先前推出「冰雪奇怨挑戰賽」時，趙正平「Elsa公主扮相」令人印象深刻，這次則由關主黃豪平扛下cosplay的重任，他笑說：「之前趙哥扮的公主很受觀眾喜愛，不過扮了那次之後就不敢再來第二次了。」，讓來賓楊繡惠十分好奇原因，納豆和張立東則是解釋：「之前趙哥在節目裡面，推冰塊不小心擦傷破皮。」楊繡惠聽完連忙說：「那你們慢慢玩。」並作勢離開現場。而另一位來賓馬國賢則是被主持人虧說「拉高平均年齡」，馬國賢也不甘示弱回嗆：「主要是因為要跟繡惠姐搭配啦！」

(中時 )