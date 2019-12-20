高嘉瑜、沈玉琳、Paul和Mei上《聽媽媽的話》解密「媽媽包」，沈玉琳自稱都是他在背媽媽包，抱怨老婆芽芽準備東西琳瑯滿目「像在逃難一樣」，他說老婆個性居安思危，會把家裡存摺、印章等重要物品放在媽媽包裡，導致包包媽過重。他自招OK繃跟防蚊貼傻傻分不清，因此害得女兒被蚊子叮得滿身包！有次全家人去戶外踏青，老婆芽芽再三叮嚀他幫女兒貼防蚊貼，他幫女兒貼上後，女兒一整天下來還是被叮得大包小包，芽芽湊近一看，氣得大罵「是OK繃啦」！全場譙沈玉琳簡直是豬隊友。

Paul的「媽媽包」除了帶乳液、水壺、梳子，還攜帶了一包咖啡色、神秘的坨狀物，因外觀不佳，被沈玉琳說像排泄物！Paul急忙解釋這是為了小孩而準備的「救命用品」-日本炸醬，「因為出去吃東西不一定每家餐廳小朋友都愛吃，這個拌白飯或白麵，小孩就會吃」，被聽媽團盛讚好爸爸。

在此時冬令進補的季節，聽媽團端出香噴噴的客家雞酒，卻讓Mei重現坐月子時的陰影。她表示當時喝了一口媽媽熬的客家雞酒，心中OS卻是「我媽是在玩我嗎？酒精味超重，感覺像是工業酒精」！老公阿弟(蕭景鴻)嚐了一口也凍未條，誇張的是，Mei在媽媽煮的客家雞酒點火十分鐘，竟然還在燃燒，最後媽媽招認是用全米酒下去烹調的。

(中時 )