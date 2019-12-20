前新北市長朱立倫（黑上衣者）與國民黨台南市地三選區立委洪秀柱（黑衣紅領者）一起在路口拉票，比出2號勝利手勢。（程炳璋攝）

前新北市長朱立倫（右）與國民黨台南第三選區立委候選人童小芸一起站上宣傳車拜票。（程炳璋攝）

國民黨台南第六選區立委候選人洪秀柱20日在東區中華東路與崇明路口拜票，前新北市長朱立倫也來一起拉票，洪秀柱提到民進黨立院黨團提出反滲透法闖關，形同威權時代復辟，限制人民言論自由。

洪秀柱與朱立倫是上總統選舉時，換柱風波兩位主角，朱立倫20日為洪秀柱在路口拉票，兩人見面以擁抱開場，彼此心結化解，凝聚黨內團結氛圍，不少路人上前與兩人合影。

民進黨最近積極推動反滲透法，準備在今年底完成立法，引起大陸關切，洪秀柱20日回應，反滲透法若很重要，怎不由行政院提出，反而由民進黨立院黨團提出，沒經過委員會討論，不舉辦公聽會，就在立院強力闖關，想逕付二讀，讓人覺得是默默作壞事，是民進黨擔心受人民檢視的心虛表現。

她批評這套反滲透法草案可能讓台灣走倒退路，限制兩岸和平交流與相互訪問，形同限制人民言論自由，讓人覺得惶恐與害怕，是「比威權時代還要威權，比戒嚴時代還要戒嚴的法」。

高雄市21日將有挺韓與反韓大遊行，將是藍、綠陣營在選前最短兵相接的一場大型造勢場合，洪秀柱呼籲兩個陣營支持者開心的選舉，兩軍對壘不要引發衝突，希望大家冷靜、理性與自制。

朱立倫20日另幫國民黨第三選區立委候選人童小芸站台，兩人一起到和緯黃昏市場拜票，受到買菜的婆婆媽媽們歡迎，並爭相合影。

(中時 )