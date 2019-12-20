全球第三大記憶體公司美光科技公司已正式宣布，將於2020年與大陸華為恢復貿易。經過六個月的準備，晶片製造商將為華為提供智慧手機和伺服器的記憶體。

美光在當地時間12月18日的電話會議上指出，美國政府對華為的製裁正在逐步放鬆。美光公司執行官桑賈伊·梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示：「我們獲得了向華為提供其行動和設備業務新產品的許可證。」 他預測美光將能夠在兩個季度內恢復出口用於移動設備和伺服器的晶片。

梅羅特拉強調說：「並未對所有產品取消制裁，但美國政府對美國公司與華為貿易的立場正在改變。」 由於美國政府對華為的製裁，美光今年的收入一直低迷。6月至8月的銷售額為48.70億美元，較去年同期下降42％，營業利潤下降了84％，至6.94億美元。

美光與華為之間的恢復貿易被解釋為兩國最近的第一階段中美貿易協定已經解決了兩國之間的緊張關係。中美貿易爭端引發了半導體需求和價格的下降，使半導體市場陷入低迷，晶片製造商在今年陷入了困境。在第四季度，美光的銷售額僅為51億美元，比去年同期下降了35％，營業利潤下降了85％，為5.94億美元。美國對華為的製裁導致全球最大的記體消費國大陸的需求急劇下降，並對三星電子和海力士的收益產生了負面影響。

但是，最近中美之間的緊張關係將逐漸消退，這表明2020年半導體市場將復蘇。實際上，美光科技當天表示，遊戲記憶體將在明年1月至3月進入谷底。年。儘管美光公司預測明年上半年半導體市場將會復蘇，但這是這家美國晶片製造商首次明確聲明其收益恢復的預期時間。其庫存也在穩定下降。美光錶示，其季度庫存為49億美元，低於上一季度的51億美元，庫存天數從131天減少至121天。美光補充說，在明年第一季度和第四季度，其庫存天數將進一步減少至110天。

美光獲得供貨華為的機會，也連帶帶動台股中：華邦電、旺宏及南亞科等美光相關概念股或供應鏈，則受惠於美光這項利多，股價紛紛逆勢走揚或抗跌。

(中時電子報)