議員林寶銀質詢彰化捷運還要等多久。（吳敏菁攝）

彰縣府工務處長林漢斌在議會說明，中捷線延伸彰化，彰化市公所提出聖安路路廊和原規劃的金馬東路其實平行，相距不到200公尺，但土地徵收和工程困難度增加很多。（吳敏菁攝）

台中捷運綠線延伸到彰化，可行性審查退件，20日彰化縣議會臨時會延燒，議員不滿被擋，砲火四射；針對彰化市公所質疑「三鐵共構」是假的，彰縣府表示，鐵路高架化今年才定案，台化案開發、東區都市還在推動，保留未來延伸的空間，先逐步推動可行性的部分。

議員李寶銀率先質詢彰化捷運到底還要等多久？曹嘉豪質疑路線不是都訂了？怎可因冒出新意見就延宕，是把戲，還是遊戲？彰化人情何以堪？陳銌銌、顧黃水花、劉淑芳、涂淑媚等也輪番上陣，不滿「兩頁報告」就把8年規劃做掉了，對彰化人很不公平。

議員吳韋達、莊陞漢則要求縣府好好和地方溝通，公共政策本需充分討論，不要把什麼事情，都推成藍、綠之罪。

彰化市長林世賢主張路線東移，並指出原規劃延伸到台化站沒辦法三鐵共構，還要走900公尺才能和台鐵高架接軌，這是非常離譜，這次被交通部退回，只要提出完整計畫，就可以再審查，並不是駁回就胎死腹中。

工務處長林漢斌表示，地方如果堅持改變路線，可能是台中市政府先送北屯延伸案，彰化路段被放棄，另種狀況是重新啟案，單一個可行性研究到環評通過可能要4、5年。「三鐵共構」保留延伸空間已有共識，希望彰化市公所能夠和縣府討論，加速推動這個案子。

縣長王惠美強調，站在縣長立場絕對均衡各方面發展，極力爭取，希望中央本於專業的考量，不要耽誤彰化縣的發展，捷運得基礎運量是400萬人口，台中和彰化加起來夠，不希望中捷北屯和彰化切割，希望盡速過關，後續延伸到鹿港、一軸一環也能夠盡速規畫。

(中時 )