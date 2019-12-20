執導《俗女養成記》知名度爆升的嚴藝文，近日受邀擔任公視台語台「台語說演工作坊」客座講師，分享自己表演經歷及執導《俗女》的幕後秘辛時透露，她本來是客家人，演台語劇靠的是「苦練」，每次拍一場台語戲，至少要練五十遍才敢上場。

她透露自己小時候跟《俗女》裡的小嘉玲一樣，覺得台語是中下階層的人講的，長大後開始學台語、拍台語戲後才反省，尤其兩年前經歷父親過世，讓她感受更是深刻，她形容當時聽見葬儀社人員，用半文言的台語念出祝福的禱詞，深覺台語可文可雅，真是一門深奧的學問！

她表示當初創作《俗女》劇本時只有兩個原則，一是希望做一齣「成熟的喜劇」，過去很多喜劇效果都是靠演員「演」出來的，她認為「喜劇節奏是劇本的責任」，因此必須從劇本著手；第二則是期許台語創作要像五月天的台語歌，不要被既定印象限制，覺得台語就一定是沉重緩慢的，反而在表演上應該輕快現代，對年輕人而言是較舒服的觀影方式。

(中時 )