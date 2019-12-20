19歲謝姓女子與18歲林姓男子交往，期間林認為男友常吃軟飯，用餐、出遊購物常常都是她買單，兩人分手後謝要林還錢，17日雙手談判時，謝不滿林只還1萬5000元，隨行的3名友人便拿出預藏的刀械，辛亥路加油站附近追砍林，造成林左掌及背部身中兩刀送醫。

文山一警方循線追查，日前傳喚林女等4人到案，林坦承氣不過前男友吃軟飯，才找友人教訓他，全案依傷害、妨害自由等罪送辦。

警方調查，謝、林兩人之前交往，謝女發現有時出遊、住宿，竟然都是她先付帳，認為林男吃軟飯，雙方最後分手，謝即向林要錢。

謝女日前獲知林家有喪事，17日帶著張姓等3名友人，到第二殯儀館找林談判，林出面後拿出1萬5000元給前女友，但謝認為不夠，雙方一言不合，最後林索性騎機車往辛亥隧道離去。

謝女4人隨即開車追趕，最後在附近加油站攔下林，眾人拿出預藏的刀械砍殺林，混亂中林被砍中兩刀，眾人逞凶後，謝還警告前男友要再還錢，隨後開車離去。

林男後來在加油站員工協助下送醫，包紮後幸無大礙，警方循線追查後，日前陸續傳喚謝女4人到案，謝強調林吃她用她，氣不過才用激烈方式找他要錢，警訊後遭移送法辦。

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(中時 )