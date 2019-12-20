被控涉及2006年蒙古女模特兒阿爾丹杜雅謀殺案，馬來西亞前首相納吉今天上午趁星期五穆斯林祈禱日到吉隆坡清真寺發誓，不認識也不曾見過阿爾丹杜雅，否認涉及命案。

納吉（Najib Razak）今天在夫人及約300名支持者陪同下，前往吉隆坡清真寺內發誓，他否認見過阿爾丹杜雅（Altantuya Shaariibuu），也表示從未指示任何人殺害這名蒙古女子。

納吉說，若最終能證明自己是清白，希望誹謗他的人受到真主和世人的詛咒。

這是納吉第3次到清真寺發誓，強調自己不認識阿爾丹杜雅。

阿爾丹杜雅2006年在馬來西亞遭毀屍滅跡，納吉被指涉及謀殺案。這一起謀殺案，聯邦法院2015年判處任職於納吉布安全部門的警官阿茲拉（Azilah Hadri），及下士西魯（Sirul Azhar Umar）死刑。

阿爾丹杜雅2006年遭槍殺，屍體在吉隆坡附近森林被軍用炸藥炸毀。

公民社團聲稱，阿爾丹杜雅的死亡與她曾擔任納吉親信巴金達（Abdul Razak Baginda）的翻譯有關。巴金達被控在大馬2002年向法國國有船舶製造企業（DCNS）採購兩艘潛艦時，洽談回扣事宜。

不過，馬來西亞新聞網站「當今大馬」（Malaysiakini）16日報導，阿茲拉在尋求撤銷對他死刑定罪的法庭檔案表示，納吉命令他「逮捕和摧毀」阿爾丹杜雅，據稱她被納吉形容為外國間諜。

對此，納吉昨天發出聲明否認阿茲拉這項指控，強調自己是清白的，反批馬來西亞政府利用阿茲拉對他展開政治攻擊。至於為何本案會出現那麼多疑點，應該去詢問當時法官和時任檢察總長。

他也表示，兩艘潛艦採購案，實際上是現任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）提出，只是在他任職期間批准和簽署，間接否認涉及任何回扣事宜。

(中央社)