傅崐萁昨日馬不停蹄，自上午7時許就深入地方走訪，一直忙到下午，超人體力於今明兩日還要連跑9處與鄉鎮支持者面對面。傅崐萁服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

距大選不到1個月，花蓮無黨籍候選人傅崐萁以「終生志工」為職志，連日奔走基層，13鄉鎮競選總部今明兩天也陸續成立。傅昨至吉安鄉拜票，超夯人氣讓市場阿婆忍不住上前擁抱，同時擔心傅身體健康。傅崐萁表示，此次提出21項重要政見要為花蓮而戰，替鄉親奮鬥一點都不覺得累。

傅崐萁昨日吉安鄉走透透，與社區健康站80位長輩們相見歡，又接地氣至農會與農友搏感情，中午繞至財神廟祈求花蓮經濟富庶，下午則不停歇至市場與婆婆媽媽們話家常，從上午7時起就奔走各地拜票至下午，認真誠懇態度深入人心。

傅崐萁行經黃昏市場，超高人氣令阿婆不禁衝上前給他一個大大擁抱。阿婆說，傅近日忙選務，擔心他身體沒顧，叮嚀傅要好好照顧自己，才能為花蓮人發聲。傅則說，做自己喜歡的事怎麼會累。一句話博得眾人熱烈掌聲。

傅崐萁表示，花蓮立委這一戰並非為他個人而打，而是為全體追求幸福的花蓮人而拼，在國道6號打通與0至6歲國家養政策施行前，他絕不言辛苦。傅提到，自己曾任3屆立委與2任縣長，深耕地方多年，看過太多艱苦人家，明年1月11日要將鄉親心聲再度帶入立院。

傅崐萁各地競選總部今明兩天接力成立，傅也將持續超人行程，連跑鳳林、壽豐、新城、吉安、市區、光復、瑞穗、玉里與富里等9處鄉鎮，將青年安心成家、改善後山交通困境等美好嚮往，持續推展各地。

(中時 )