反送中示威造成的風波至今未息，香港教育局局長楊潤雄表示，目前已有近千名18歲以下學生被捕，80位教師及教學助理被捕，今日已致函學校提供處置指引，若學校處理有所偏離，將視個案情況介入。被捕的教師與教學助理大部份涉及不當仇恨言論或挑釁行為，未來可能面臨懲處或更嚴重處分。

據《香港01》報導，楊潤雄在記者會上表示，截至11月底，教育局一共收到123宗與教師有關的專業操守投訴，大部份涉及散播仇恨言論、挑釁行為及發布不適合教材，當中74宗已大致完成調查。

他說，其中一名公立學校教師涉及使用不當或偏頗教材，已被停職調查；至於非公立學校教師，則有兩人離職、兩人被停職。

楊潤雄指出，大部份老師在這段期間均盡忠職守，只是「少部份害群之馬，令學界蒙羞。」他指，若違反專業操守的教師個案嚴重，或涉及刑事等不當行為，學校可著令教師停職，處理程序會讓涉事教師有充份申述及作自辯機會。

楊潤雄又指，13宗已完成處分的個案，大部份涉及不當仇恨言論或挑釁行為，他指，作為學生模範，老師要以言教及身教，在私人臉書帳號或網上發表言論，仍代表教師個人想法，有機會影響其他人想法，而網上言論隨時有機會被轉載至其他地方，影響不同人士，因此會繼續留意老師的表現。

(中時電子報)