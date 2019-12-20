蔡英文總統今日下午出席台南市「清潔隊員5好交付歲末感恩」活動，蔡英文簡短致詞，盛讚每一位清潔隊員都是城市景觀的英雄，清潔隊員盡力盡力，讓大家有乾淨生活空間，政府編列73億元為各縣市清潔隊員換裝、汰舊車輛。

「清潔隊員5好交付」昨天下午在台南市南區萬年殿前舉行，由蔡英文頒贈工作服裝給台南市長黃偉哲，包括各縣市環保局長、環保局副局長及逾百位清潔隊員到場，蔡英文也在環保署長張子敬等人陪同下，檢視校閱相關設備，並現場和全國11縣市清潔隊員視訊連線問好。

蔡英文表示，政府為了感謝清潔隊員的辛勞，以具體作為提出「好穿」、「好行」、「好洗」、「好住」、「好安全」等5大福利措施，投入73億元預算設計多功能且輕便工作服、汰換老舊環保車輛、引進盥洗設備、提供安全防護等，讓大家工作更安全、更安心。

她強調，政府關心清潔隊員，絕對不是隨口說說，透過5好福利交付，讓清潔隊員感受到政府照顧的用心，政府會做為清潔隊員的後盾，她也會請環保署、勞動部和工會討論，就清潔人員的身分、職業安全等，盡速研商處理。

黃偉哲表示，非常感謝蔡英文總統對於基層清潔隊員的體恤，每當人們放假或有節慶的時候，堅守工作崗位維護環境整潔的就是清潔隊員，因此，為使他們工欲善其事，就必先利其器；為了清潔隊的工安，以及他們生活與工作的舒適度和安全性，都能夠得到最大的照護。

環保局表示，為了照護清潔隊員，提升同仁工作形象及士氣，行政院環保署對於站在第一線與生活最接近的清潔隊員予以最大的支持及照護。

「5好措施」包括「好穿」（多功能輕便工作服）、「好安全」（個人安全防護裝備）、「好洗」（預鑄式廁所、盥洗室、洗烘衣設備）、「好住」（組合型管理室)、「好行」（換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具），希望藉由這次「清潔隊員5好交付歲末感恩活動」展示政府對於維護環境的決心。包括立法委員林俊憲、王定宇以及台南市議長郭信良、市議員呂維胤、周麗津、李啟維、林宜瑾、蔡筱薇和蔡旺詮也到場參與。

(中時 )