修道院遺址今年挖掘出第10具遺骸，考古遺骸累積達15具。（許家寧翻攝）

和一路考古現場又有圓山文化時期瑪瑙珠、砥石等史前文物出土。（許家寧翻攝）

近400年前西班牙人在基隆和平島打造「聖薩爾瓦多城」，考古現場今再傳挖掘出一具雙手呈現祈禱狀的歐洲人遺骸，加上先前曾發掘出西式皮帶扣、十字架、疑似子彈鐵球、克拉克瓷等西方文物，讓考古人員相當振奮，更有助於拼湊出大航海時代風貌。

基隆市文化局進行中的大基隆歷史場景再現計畫，委託中研院士、清大人類學研究所長臧振華與西班牙研究團隊，挖掘埋藏在和平島地底下的聖薩爾瓦多城遺址，其中在位於平一路的修道院考古現場，19日又發掘到今年第10具遺駭。

文化局長陳靜萍表示，平一路考古現場從今年5月開挖至今，已經發掘有10具遺駭，其中1具是空棺，包括近年中研院團隊的挖掘，遺駭數已累積至15具，同時也發現十字架等許多西方文物，將繼續全面開挖，期盼讓教堂遺跡全區重現。

除了遺骸外，另外在和一路的考古現場，因地層翻擾較嚴重，但仍發現大量的圓山文化及鐵器時代以來的文物，包括之前在停車場發掘到史前貝塚及與十三行遺址出土相似的印紋陶，證實至少西元前2500年就有人類在島上活動足跡。

文化部次長蕭宗煌、綜合規劃司副局長魏秋宜、文化資產副局長邱建發等人聞訊今赴考古現場會勘，看到現場出土的遺駭及大量文物，都感到相當振奮，顯示和平島的歷史的深度及文化廣度，認為這是文化部再造歷史現場計畫的一大亮點。

(中時 )