民進黨副總統候選人賴清德(中)、國民黨副總統候選人張善政(左)與親民黨副總統候選人余湘(右)3人將同台交鋒，預計在兩岸等議題有激烈攻防。

由中選會主辦的第15任副總統候選人電視政見發表會今晚7時登場，這是唯一的副總統候選人政見會，民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政與親民黨副總統候選人余湘3人將同台交鋒，預計在兩岸等議題有激烈攻防。

張善政在第一階段政見發表，先向大家報告參選心路歷程，稱自己曾盼望在蔡英文總統帶領下國家會越來越好，但經過自己2年觀察，發現蔡英文執政無方、造成國內民眾嚴重對立，尤其是蔡政府明目張膽地酬庸用人，令人無法忍受。他在幫縣市長候選人助選過程中，更體會到基層民眾低迷且期待改變的氛圍，也體認他真正該掌握的目標，應該是不計他個人職位，盡一切力量讓濫權蔡政府下架，為中國民國停損。

張善政除了提出十大數位計畫，更犀利提問賴清德，直言國民兩黨競爭，大家還是聚焦在兩岸關係，賴清德曾說過自己是台獨務實工作者，讓他相當好奇將來賴怎麼跟號稱要維持現狀的蔡英文總統在兩岸政策上搭配？

(中時電子報)