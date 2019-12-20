英國《金融時報》公布2019年度人物由微軟執行長納德拉（Satya Nadella）獲選，讚揚納德拉自2014年上任以來為這家軟體巨擘帶來新氣象，成功翻轉企業文化，也使微軟的營運和市值再創高峰。

在納德拉就任執行長近六年期間，微軟股東的整體報酬在截至11月底止已突破1兆美元。

納德拉值得一提的成就在於，他帶領微軟在科技業再現光芒，卻未引起其他科技同業的憤怒與不安。反觀過去微軟被視為企業霸凌的典型，利用自家在PC軟體的壟斷地位稱霸市場。

這主要也反映這位執行長的個人特質，納德拉帶領微軟企業核心的轉變，在企業文化裡多了些謙遜，少了點過去為人詬病的傲慢。

納德拉的領導能力備受華爾街肯定，這使該公司今年股價飆漲50％，幾乎是大盤漲幅的兩倍，市值也首度超越1兆美元。

截至12月中為止，在納德拉任內微軟市值擴大8,500億美元，加上這段期間實施庫藏股和發放股利合計1,500億美元，意味股東報酬上看13位數的驚人表現。

麻省理工學院管理學院教授庫司馬諾（Michael Cusumano）表示，「他帶來了全新的文化以及全新的熱情。這讓微軟再度成為很棒的地方。」

(工商 )