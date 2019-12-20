經濟部投資台灣事務所20日召開「中小企業加速投資行動方案」審查會議，會議中通過龍昌兄弟、品茂塑膠、宏恩塑膠、國聯機械、共茂工業、揚仟鍛造、世佳工業、華德動能、明遠精密9家中小企業投資超過40億元。

投資台灣事務所說，今年中小企業投資方案就有94家中小企業審查通過、總投資金額超過425億元，可帶來4,187個就業機會。另外台商大舉回台投資，帶動上中下游供應鏈移動中，中小企業也跟進搶搭轉型列車，接棒投資台灣拓展新商機，後續還有近80家廠商排隊候審。

投資台灣事務所說，品茂塑膠以一條龍產線打造美妝塑膠容器王國，隨著國際安全衛生意識高漲，美妝包材容器規定益趨嚴格，加上客戶對環保包材需求攀升，品茂決定投資9億元在台中大里工業區建立符合GMP規範的生產基地，導入智慧製造提高產能與良率，同時擴大開發減塑產品與高附加價值產品，預估可創造28個本國就業機會。

(工商 )