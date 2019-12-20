投審會20日公布今年1至11月核准僑外投資統計，今年前11月僑外資來台件數為3,698件，較上年同期增加10.62％；投（增）資金額計102.91億美元，較上年同期增加19.97％。投審會解釋，較大投資金額包含荷商Micron Technology B.V.以約21.23億美元增資台灣美光半導體股份有限公司；英屬維京群島商KOHL Holdings Ltd.(美國Alphabet集團)以約8.35億美元增資特許投資顧問股份有限公司；以及德商Yunlin Holding Gmbh增資允能風力發電、丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S增資沃旭能源等大型風力發電投資，合計約11億餘美元。

至於陸資來臺投資方面，今年前11月核准陸資來臺投資件數為135件，不過投(增)資金額計9,429萬美元，較上年同期減少56.15%。投審會解釋，投資金額降幅較大，主要受去年核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司以約7,522萬美元，間接受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司等較大投資案，基期較高所致。

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