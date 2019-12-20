這次不是阿妹震撼小巨蛋，而是一群1:1比例神還原史前巨獸，高達11公尺的腕龍、重達三噸的暴龍在小巨蛋高吼，在聲光效果中、高科技震撼，如穿越時空回到侏羅紀。全球最大型恐龍秀「與恐龍共舞」即將於12月20～22日於台北小巨蛋演出全球巡迴最終站，歡迎大小朋友來這看恐龍，提前過耶誕。

腕龍。（JUSTLIVE 就是現場 提供）

由英國廣播公司BBC與Global Creatures製作公司所合作的「Walking With Dinosaurs: The Live Experience與恐龍共舞」，以1：1的真實比例還原恐龍原貌。這些恐龍也造價不斐，單隻造價平均高達三千萬台幣的恐龍看起來栩栩如生，充滿生命力！《與恐龍共舞》在實體化、從紀錄片化為劇場演出後，結合劇情、音效與聲光、特效，帶領大小朋友穿越至史前時代，精采程度讓人目眩神迷！

這次劇中總共出現十種種類、十八隻大小不一的恐龍，其中包含最受為人知的霸王龍、劍龍、甲龍、腕龍等等，透過劇中生物學家的解說，三疊紀、侏儸紀、白堊紀的恐龍紛紛復活、走上舞台。透過精彩演出，揭秘古生物奧秘，原來大型恐龍有些性情很溫順，有些還是草食性。

然當巨大劍龍與打鬥遇到天敵異特龍時，雙龍對決場面好驚險！當龍寶寶遇上危險時，媽媽如何解救心肝寶貝，從中也看到「母愛最偉大」。舞台上除可看見迷你小龍外，讓人目不轉睛的還是那些巨龍，殊不知一隻巨龍背後都有3個人操作，操縱人偶、模擬裝置、駕駛方向。

電影《侏儸紀公園》裡的一句名言：「生命會找到自己的出路」！或許在真實生活中，我們已無法看見存在的恐龍，然透過化石、科技模擬，甚至電影、實境秀，我們仍能近距離接觸這個主宰地球最久的動物。《與恐龍共舞》不僅能讓孩子看到恐龍原型，也能透過解說，瞭解恐龍為何滅絕？適逢耶誕節前夕，就讓100分鐘的表演讓你從娛樂聲光中進而思索自然。

(中時電子報)