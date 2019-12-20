南化區台3線388公里處已新增1處測速照相固定桿。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

行經山區的民眾要注意了，台南市警察局玉井分局於南化區台3線388公里處已新增1處測速照相固定桿，近期將正式啟用，玉井、楠西與南化3個區內的固定式交通違規照相共有6處，希望民眾遵守交通規則，小心駕駛，避免受罰。

除早期架設在楠西區台3線369公里處、鹿田派出所前，以及玉井區台20線與台3線中華路口的交通違規照相設備外，今年8月份在玉井區台84線玉豐大橋、南化區台20線41公里處已新增2支測超速的固定桿，另在玉豐大橋前亦新增1支取締闖紅燈的固定桿。

在新增上述交通違規照相設備後，地方人士紛紛表示行經該路段車流速度明顯降低，讓民眾養成速度管理觀念，有效降低事故發生。

然在南化區與高雄市內門區交界台3線金馬寮路段，因路幅較寬且大型車輛較多，行經車輛速度較快，為易肇事路段。在各級民意代表的積極爭取下，南化區台3線388公里處已新增1處測速照相固定桿，希望裝設測速照相後，使行經該路段車速降低，維護駕駛及路人安全。

玉井分局長楊青垂表示，十件車禍九次快，除固定式交通違規照相設備外，警方亦將不定期於轄區各重要路段加強執法，請用路人勿心存僥倖，務必放慢速度，小心駕駛確保安全。

(中時 )