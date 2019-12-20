台灣租屋人口預估逼近300萬人，全台租金指數已連續上漲超過六年，租屋族叫苦連天！鑑於台灣租屋市場長期被忽視，導致房東無法安心出租、房客也無法安心租屋，內政部與中華民國租賃住宅服務公會全國聯合會，攜手新北市、台中市及高雄市等三縣市的租賃住宅服務公會與相關公會，今（20）日聯手為12/28台中草悟道登場的「安居樂業、台灣共好-租屋博覽會」活動暖身，宣導包租代管平台及相關居家服務。

台中市租賃住宅商業公會理事長鄭俊杰表示，根據內政部統計資料顯示，台灣因居住或就學而有租房需求者，估計約超過285萬人，相當於全國總人口的八分之一。想要脫離父母自立，找房可說是開啟獨立生活的第一步，無奈雙北房價高昂，新鮮人得要不吃不喝十幾年才買得起房，只能以租代買。

不過，鄭俊杰表示，即使想租房也大不易。根據內政部的數據顯示，全台租金指數已連續上漲超過6年，今年4月更來到104.57％，屢創新高。除了高昂的租金，上網搜尋、找房仲，經歷一連串努力後預約看房，沒想到不是遇到無理要求，就是實際屋況與照片不符，到處尋找卻又碰了一鼻子灰，「住」對租屋族來說真是困難重重。

鄭俊杰表示，12/28上午11點在台中草悟道舉辦租屋博覽會活動，用意是要宣導共利共享的包租代管平台及相關居家服務，提高房東與房客加入社會住宅的意願，同時宣導社會住宅包租代管的相關資訊，更邀請台中市民踴躍加入包租代管及一起解決弱勢族群租屋的需求，為台灣打造一個完善的房屋租賃市場。

12/28登場的租屋博覽會，首創以結合傳藝如歌仔戲、竹藝、食農教育及遊戲化的方式，體驗房屋租賃相關服務，預期將可吸引3,000人參與策展及闖關活動，30個相關服務廠商設攤，參加者還有機會抽獎。

(工商 )