邁向第26屆的2020建築園冶獎，20日晚間舉辦開鑼記者會，主任委員洪光佐、以及負責執行的新任高雄市建築經營協會理事長李正聰等人，共同宣佈2020建築園冶獎正式啟動，在2011年跨越濁水溪，涵蓋嘉義縣市及雲林之後，2020年建築園冶獎更向前一大步，跨越大甲溪，前進台中、彰化、南投，高雄副市長李四川加碼，「希望未來前進基隆河」，能夠將台灣各地區都納入，並像金馬獎一樣，有官方的加入，還走紅地毯，讓全台公民營建築，具有全新的視野，一起茁壯。

高雄市建築經營協會20日晚間舉辦新舊任理事長交接典禮，立法院長蘇嘉全、內政部營建署長吳欣修、高雄市政府副市長李四川、工務局長吳明昌、高雄市不動產開發公會副理長陸炤廷、大高雄不動產開發公會名譽理事長卓永富、台中不動產開發公會理事長林正雄等中部以南16個建築相關團體負責人，都到場祝賀，新任理事長李正聰正式從卸任理事長黃啟倫手上，接過印信，完成交接。

新任理事長李正聰、建築園冶獎主任委員洪光佐並與在場產官領袖，共同宣佈，2020建築園冶獎正式啟動，李正聰指出，建築園冶獎從1995年成立以來，2020年正式邁入第26屆，參與評選的縣市公民建築，也從高雄出發之後，2005年加入屏東、台南地區，成為南台灣的建築園冶獎。

李正聰表示，園冶獎深耕多年之後，成為民間自發性的建築運動，進而在2011年，將版圖擴展到嘉義縣市及雲林等南部六大縣市，2019年在卸任理事長黃啟倫等高雄建築經營協會等主要幹部的努力之下，徵得台中、彰化、以及南投等3個縣市政府的同意與支持，將台中、彰化、以及南投的公部門建築，正式納入2020年建築園冶獎的評選範圍。

他說，建築園冶獎在短短的10年內，先後跨越濁水溪、以及大甲溪，涵蓋中部以南9個縣市，2020年可以說是建築園冶獎新的里程碑，希望未來的有朝一日，園冶獎的評選範圍能夠在台灣各地，種下園冶獎的種子，大家一起灌溉，發揚、茁壯，成為「全台的公共財」。

園冶獎執行長黃寶娥表示，由高雄市建築經營協會執行的建築園冶獎，即日起接受報名，至1月底截止，今年將針對2019年完工的大樓和透天建築作品，評選優質景觀建築，同時，也將針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、以及屏東縣等9個縣市的公共建築、校園建築和社區文化景觀營造，評選出優質作品。

園冶獎主任委員洪光佐指出，2020建築園冶獎的主軸，定調為「智慧綠建築．友善心環境」，希望著重「友善環境」出發的智慧綠能建築，評選優良建築，包括符合友善自然環境景觀、空間機能通用化、建築物內導入自然通風綠化、永續環保與智慧化綠能產業技術、建構主動感知及滿足使用者需求的建築空間、以及符合節能減碳及簡潔易用的原則。

他強調，邁入第26屆的建築園冶獎，致力產業提升，透過公平、公正、公開的評選機制，堅持永續創新的專業價值，使得建築園冶獎已經成為優良建築景觀的代言品牌，並進一步促進產官學的經驗交流、分享平台，而且每年都創新，用心對待週遭的人事物。

洪光佐表示，今年除了台南市建築經營協會，負責台南市的建築評選之外，跨越大甲溪之後，中彰投的評選相關人力和財力，也由台中市建築經營協會協助，共同完成2020園冶獎的評選工作。

(工商 )