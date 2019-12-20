總統大選與立委選舉倒數計時，國民黨立委陳學聖、呂玉玲，兩人近日獲桃園市教育產業工會推薦，未來將持續合作，協助並推動全國及桃園教育事務。

桃園市教育產業工會19日舉行桃園市全市支會。桃園市教育產業工會表示，根據流程，有意願與該會合作的立委，會議當天透過所有支會長的現場口試，以及在會內投票，並獲得達一定門檻的選票後，才能正式成為桃園市教育產業工會2020立委選舉所推薦的候選人。

桃園市教育產業工會提到，該會推薦立委程序，先經由「桃園市教育產業工會給立委候選人的公開信」，徵詢候選人是否有擔任教育夥伴意願後，再由工會代表逐一拜訪，並請候選人簽署回應書，承諾在不違反黨紀及黨團決議前提下，願意支持桃園市教育產業工會所提出的教育相關議題，並提出在進入立法院後，如何具體推動教育相關法案的修正。

桃園市教育產業工會提到，本次獲得該會所推薦的立委候選人為國民黨立委呂玉玲、陳學聖。之所以推薦兩人，即在於兩人長期在教育議題及教師工作環境改善方面，長期關心與投入，已是所有老師有目共睹的，因此獲得會內支會長6成以上的支持，期望兩人未來在立法院，能夠與桃園市教育產業工會繼續合作，一同為桃園與全國教育努力。

(旺報 )